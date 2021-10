Voznica zbila enega od protestnikov, poglejte njihovo reakcijo (VIDEO)

Ljubljano so včeraj spet napolnile množice protestnikov, ki že nekaj tednov zapored zahtevajo odstop vlade in odpravo protikoronskih ukrepov. Policija je spet imela kar nekaj dela, preden je vzpostavila red in razpustila shod.

So se pa v številnih prometnih zamaških spet znašli Ljubljančani. Kot je objavil portal TopNews.si, je prišlo tudi do incidenta, ko naj bi starejša voznica zbila enega od protestnikov. Protestnik se je hitro pobral s tal, a mimoidoči so precej burno reagirali. Hitro je pristopila policija in ukrepala.

S Policijske uprave Ljubljana so nam odgovorili, da so o dogodku seznanjeni. »V kolikor bodo ugotovljeni elementi prekrškov ali drugih kaznivih ravnanj, bomo ustrezno ukrepali,« so sporočili.