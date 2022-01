Voznica (75) povzročila prometno nesrečo in pobegnila

Zjutraj so bili novogoriški policisti obveščeni o prometni nesreči s pobegom, ki se je zgodila prejšnji dan v popoldanskih urah na območju Nove Gorice, natančneje na Prvomajski ulici. Ugotovljeno je bilo, da je povzročiteljica z osebnim avtomobilom pred prehodom za pešce trčila v drug osebni avtomobil in s kraja odpeljala ne da bi drugemu udeležencu nudila ustrezne podatke ali o tem obvestila policijo.

Prometni policisti so 75-letno povzročiteljico nezgode danes izsledili in bodo zoper njo uvedli hitri postopek z izdajo odločbe zaradi kršitve določb Zakona o pravilih cestnega prometa.

Pobegnil še en voznik

Prometna nesreča s pobegom pa se je na območju novogoriške policijske uprave zgodila tudi v ponedeljek zvečer. Ob 20.30 so bili obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila na lokalni cesti blizu naselja Tolminski Lom in v kateri sta bili udeleženi dve osebni vozili. Ugotovljeno je bilo, da je voznica avtomobila peljala po lokalni cesti iz Mosta na Soči proti Tolminskemu Lomu.

Pred omenjenim naseljem ji je v nepreglednem levem ovinku po njenem smernem vozišču v nasprotni smeri pripeljal neznani voznik neznanega osebnega avtomobila. Voznica se je z vozilom umikala desno in pri tem zadela v odbojno varnostno ograjo. Prav tako je med njunimi vozili prišlo do oplaženja z vzvratnimi ogledali. Neznani voznik se na kraju prometne nezgode ni ustavil in je nadaljeval z vožnjo proti Mostu na Soči. Ko bodo policisti voznika izsledili, bodo zoper njega podali ustrezen ukrep.