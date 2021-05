Vozilo v jarek in na bok

Ob 16.13 je v Dolnji Počehovi, občina Pesnica, vozilo zapeljalo s ceste in končalo na boku v jarku ob cesti. Pred prihodom gasilcev JZ GB Maribor sta se voznik in sovoznica sama rešila iz vozila. Gasilci so zavarovali kraj nesreče in odklopili akumulator. Poškodovanih ni bilo, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

