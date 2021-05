Vozilo v drevo, eno osebo odpeljali v bolnišnico

V četrtek ob 21.42 je v kraju Petišovci, občina Lendava, osebno vozilo na makadamski cesti trčilo v drevo. Pri tem sta se poškodovali dve osebi.



Posredovali so gasilci IGE Lendava, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, s tehničnim posegom rešili osebo iz vozila in jo predali reševalcem nujne medicinske pomoči iz Lendave ter nudili pomoč policiji.



Reševalci so eno osebo prepeljali v murskosoboško bolnišnico, druga poškodovana oseba pa je sama poiskala zdravniško pomoč, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: