Vozil je BMW, ko ga je ustavila policija. Potem so odkrili tole

V nedeljo okoli 9. ure so ljubljanski policisti na primorski avtocesti zaradi prekoračene hitrosti ustavili voznika osebnega vozila znamke BMW.



Opravili so postopek z 31-letnim romunskim voznikom, pri katerem je bil pozitiven hitri test za ugotavljanje vožnje pod vplivom drog, strokovni pregled pa je odklonil. Zasegli so mu tudi manjšo količino prepovedane droge.



Privedli so ga k sodniku za prekrške, ki mu je izrekel 1.200 evrov globe, poroča PU Ljubljana.

