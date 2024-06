Več kot petkrat vlomil v isti objekt! Zdaj so ga ujeli

Škofjeloški policisti so bili v noči na nedeljo obveščeni o vlomu v trgovski objekt na območju Železnikov. S hitrim posredovanjem so v neposredni bližini izsledili in prijeli 39-letnega moškega, ki si je z vlomom prilastil več tehničnih predmetov. Ugotovili so tudi, da naj bi omenjeni moški od decembra lani v ta isti objekt vlomil najmanj petkrat.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, so policisti osumljencu odvzeli prostost in odredili pridržanje za čas zbiranja obvestil. Zasegli so mu tehnične predmete, ki jih je ukradel pri vlomu v nedeljo okoli 1. ure zjutraj. Predmete bodo vrnili lastniku, ki ga je s tem dejanjem oškodoval za več kot 3000 evrov.

Z intenzivnim zbiranjem obvestil so policisti v nadaljevanju ugotovili, da je osumljeni od decembra 2023 v isti trgovski objekt vlomil že večkrat, in sicer najmanj petkrat, pri čemer je lastnika oškodoval za več kot 6000 evrov.

Policisti preiskavo glede izvedbe večjega števila kaznivih dejanj zoper premoženje še nadaljujejo, o ugotovitvah pa bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.