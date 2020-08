V tragični nesreči Mia in Nik umrla z očkom

je v petek popoldne v Gorenjem Kamenju s kosilom zaman čakala svojega edinca, 38-letnega, in oba vnuka, 9-letnoin 6-letnega. Po službi ju je šel iskat k bivši ženi v okolico Stične, da bi z z njim preživela vikend. Toda v Gorenje Kamenje niso prišli. Umrli so v silovitem čelnem trčenju na stari dolenjki , v njihovega megana se je zaletela 56-letna voznica škode roomster. Tudiiz Gorenjih Selc pri Trebnjem je podlegla poškodbam.»Matej mi je rekel, da se bodo zapeljali še v Qlandijo v lekarno po obliže, potem pa pridejo. Še sliko mi je poslal po telefonu z obema sončkoma. Mizo sem že pripravila, pa jih kar ni in ni bilo, čeprav je rekel, da bodo zamudili vsega 20 minut. Ampak nisem ga hotela klicati, saj ga nočem motiti, kadar vozi. Minute so se vlekle, Mateja z otrokoma pa kar ni bilo in res se mi je to čudno zdelo. Nekaj po četrti so se pripeljali policisti. Takoj so me obšle zle slutnje,« nam je v solzah povedala Matejeva mama in predana babica Jadranka Brankovič.Nik bi sicer v jeseni postal prvošolček. Vse je imel že pripravljeno za šolo in res se je veselil nove življenjske prelomnice, odličnjakinja Mia pa je komaj čakala, da prestopi prag četrtega razreda.