V slovenskem podjetju tekla kri, tja odhiteli gasilci in reševalci

Okoli 4.30 so bili pristojni obveščeni o delovni nesreči v podjetju Tosama na Šaranovičevi cesti v občini Domžale, kjer je stroj delavki ukleščil roko, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Pred prihodom gasilcev so zaposleni rešili roko iz stroja. Gasilci CZR Domžale so ji do prihoda reševalcev nudili pomoč.

