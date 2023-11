V nekaj minutah so ostali brez 635 tisoč evrov

Policisti PU Koper so v novembru prejeli prijavo ene od gospodarskih družb, ki je bila žrtev spletne goljufije. Zapisali so, da so neznani storilci sprva poslali elektronsko sporočilo računovodstvu družbe, kjer so se predstavljali kot njihova banka.

V sporočilu je bilo obvestilo, da banka menjuje strežnike spletnega bančništva in povezava do spletnega obrazca, v katerega je moral prejemnik sporočila vnesti vse svoje podatke o bančnem računu in dostopne podatke.

Potem je sledilo ...

Za tem je sledil klic iz slovenske telefonske številke, kjer se je storilec predstavljal kot tehnična služba banke in oškodovanca z lažnim prikazovanjem z navodili prepričal, da mu je posredoval dodatno geslo in s tem omogočil storilcu dostop do spletnega bančništva. Zatem je storilec izvedel transakcijo 635.000 evrov na tuj bančni račun.

Storilcu so nevede omogočili dostop do spletnega bančništva. Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock

Policisti so ob tem zapisali, da imajo kriminalisti v zadnjem času v različnih delih Slovenije opravka z novimi načini spletnih prevar, katerih tarča so predvsem podjetja. Podjetnikom zato svetujejo, naj začnejo preverjati pristnost elektronske pošte. Načini goljufij so vedno novi.

»V policiji ugotavljamo, da v teh primerih ne gre za vdore v elektronske poštne strežnike, ampak za lažno elektronsko pošto, poslano iz tujine, s ponarejenim zaglavjem sporočila. Ugotavljamo tudi, da so pri večini podjetij številke transakcijskih računov, likvidnostnega stanja podjetja, davčne številke, elektronski poštni naslovi direktorjev, računovodstva ali tajništva dejansko vsakemu dostopni na spletu, zaradi česar storilci lažje najdejo nove žrtve.«

