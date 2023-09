Če dobite to sporočilo, ga takoj izbrišite. Slovenska policija: povzročili so že za 1,4 milijona evrov škode

Prevaranti so spretni in se z nekaj truda lahko preobrazijo v marsikoga. Pri tem so tako uspešni, da so v 12 primerih predvsem pravnim osebam povzročili za okoli 1,4 milijona evrov škode (to je več kot sto tisoč evrov na posamezen primer).

Policija pojasnjuje, da se goljufija največkrat začne z lažno e-pošto v imenu banke in telefonskim klicem lažnega bankirja, končajo pa z vdorom v elektronsko banko in praznim bančnim računom.

Kdaj vam morajo svetiti rdeče luči

Praviloma goljufija poteka tako, da goljufi na elektronski naslov v imenu banke pošljejo t. i. phishing elektronsko pošto. V njej je praviloma navedeno, da je treba nujno posodobiti oziroma nadgraditi elektronsko banko, vedno pa je priložena tudi povezava, na katero je treba klikniti.

»Ob kliku na povezavo se odpre spletna stran, identična spletni strani e-banke, ki jo sicer uporablja pravna oseba, po vnosu zahtevanih podatkov goljufi po telefonu pokličejo kontaktno osebo in se v slovenskem jeziku predstavijo kot tehnična pomoč banke. Na tak način pridobijo vse potrebno za nepooblaščen vstop v spletno banko, v nadaljevanju izpraznijo bančni račun, pri čemer sredstva običajno nakažejo na bančni račun, odprt v tujini,« opisujejo policisti.

Primer spornega spočila, ki ga nemudoma izbrišite. FOTO: Policija

Policisti opozarjajo, da slovenske banke od svojih komitentov nikoli ne zahtevajo, da osebne podatke ali podatke o prijavi v e-banko vnašate po navodilu in povezavi, poslani v SMS ali e-sporočilu. »Če ste med tistimi, ki so prejeli takšno sporočilo na elektronsko pošto, ne odprite povezave v sporočilu. Sporočilo takoj izbrišite.«

Kakorkoli, ko ste v dvomih, ali gre za bančno prevaro ali ne, se v spletno banko vpišite tako, da URL-naslov vpišete ročno in ne klikate na povezavo v elektronski pošti, ki ste jo prejeli.

Če pa ste podatke že delili, morebiti so vam ukradli že denar? »Ob morebitnem oškodovanju zberite vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP številke) in se za prijavo čimprej obrnite na najbližjo policijsko enoto in svojo banko.«

