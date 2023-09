Tarča goljufov tudi vaša mobilna številka, menjava le-te ni rešitev

Računalniško izurjeni nepridipravi si v zadnjih letih izmišljujejo različne načine, kako ogoljufati naključno izbrane lastnike elektronskih naprav. Denimo z vdorom v elektronsko komunikacijo, ko s spremembo le ene črke v elektronskem naslovu lahko tako zavedejo računovodstva podjetij, da ta denar nakažejo na nepravi tekoči račun. Samo spomnimo na primer 336.324 evrov težke prevare britanskega medijskega koncerna British Broadcasting Corporation (BBC), v katero naj bi bili vpleteni celo slovenski državljani.

Nič manj na varnem niso niti lastniki mobilnih telefonov. To, kako ti včasih dobijo klice z neznanih tujih številk, predvsem iz kakšnih bolj eksotičnih držav, ni več prav nič neobičajnega. V zadnjem času pa so vedno bolj v modi prevare, v angleščini poimenovane kot caller ID spoofing. Oziroma ko na telefon prejmete klic z mobilne številke katerega od domačih mobilnih operaterjev. Pri čemer pa da omenjena telefonska številka pripada naključno izbranemu mobilnemu naročniku.

Goljufi lahko zlorabijo tudi vašo telefonsko številko. FOTO: Jože Miklavc

V Avstriji, kot je pred dnevi poročala tamkajšnja nacionalna radiotelevizija ORF, so v samo enem mesecu zabeležili kar 530 pritožb naročnikov mobilnih operaterjev, ki so na tak način postali žrtve goljufov. Ena od njih je povedala, da je z različnih koncev države prejela več klicev neznancev, ki so se spraševali, zakaj jih je klicala. Sama se je nad tem precej čudila, saj jih ni niti enkrat poklicala oziroma jih ni poznala oziroma omenjenih številk niti ni imela shranjenih v imeniku telefona. Goljufi s takšno zlorabo mobilnih številk vsekakor lažje pridejo do svojih žrtev, saj se bodo te na takšen klic javile prej kot na klic s tuje telefonske številke.

Na Akosu so doslej zabeležili eno prijavo. FOTO: Jože Suhadolnik

Priporočilo za operaterje Na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Akos) so pojasnili, da so v zvezi s t. i. call ID spoofing zaznali zgolj eno prijavo. Opažajo pa povečano število klicev z neznanih telefonskih številk, na kar so na svoji spletni strani opozorili tudi uporabnike mobilnih storitev. "Ker se agencija že dlje zaveda problematike zlorab pri zaključevanju govornih klicev, je lani tudi organizirala več posvetov z operaterji, katerih namen je bil ugotoviti stanje glede pojavnosti različnih vrst zlorab govornih klicev, med drugim tudi manipulacije številke kličočega," so povedali na Akosu in dodali, da so januarja letos zato operaterjem izdali posebno priporočilo.

Menjava številke ni rešitev

Pri Telemachu Slovenija so pojasnili, da se z omenjenim tipom neželenih klicev soočajo vsi slovenski operaterji: »Primerov je vedno več, trenutno beležimo porast. Če naši uporabniki v času sprejetega klica ne gostujejo v tujini ali ne kličejo nazaj na tuje številke, s tovrstnimi klici nimajo dodatnih stroškov. Če ne podajajo svojih osebnih podatkov, pa niso oškodovani niti na drugih področjih (spletna banka in podobno).«

Na klice z lažnim predstavljanjem, ki, kot pojasnijo na Telekomu Slovenije, izvirajo izven njihovega omrežja in ki običajno prihajajo iz tujine, žal nimajo vpliva. »Pri tovrstnih klicih storilci spremenijo številko, ki se klicanemu prikaže kot klicatelj, tako da v predstavitveno polje vpišejo naključno izbrano številko, s čimer želijo doseči večjo odzivnost klicane osebe na klic. Namen teh klicev je različen, lahko gre za poizkus goljufije klicanih uporabnikov z lažnim predstavljanjem (klicatelj želi klicanega navesti, da stori nekaj, s čimer ga oškoduje, denimo vloži v sumljiv finančni posel, izda osebne ali finančne podatke); zato tukaj uporabnikom svetujemo, naj bodo pazljivi, komu zaupajo lastne osebne ali zaupne podatke.

Kriminalci si izmišljajo nove prevare. FOTO: Motortion, Getty images

Pri tovrstnih klicih storilci spremenijo številko, ki se klicanemu prikaže kot klicatelj, tako da v predstavitveno polje vpišejo naključno izbrano številko.

Lahko pa je namen tudi oškodovanje operaterjev z izkoriščanjem razlik med cenami za posredovanje klicev na veleprodajnem trgu ali pa izvajanje neželenih klicev (spam) na podlagi vnaprej posnetih sporočil, pogosto telefonskih kampanj za telefonsko trženje,« podrobneje še pojasnijo pri Telekomu Slovenije in dodajajo, da so klicane številke izbrane naključno, pri tem pa so za lažno predstavljanje običajno zlorabljene številke uporabnikov, katerih številka je v enakem številskem bloku. In ker ta številka dejansko pripada nekemu uporabniku, je operaterji nato tudi ne morejo blokirati.

Prijavo poskusa prevare caller ID spoofing občasno zabeležijo tudi pri operaterju A1. »Po naših informacijah naši uporabniki ob poskusih tovrstnih prevar doslej niso utrpeli dodatnih stroškov,« razložijo in dodajajo, da menjava telefonske številke ne bo nujno rešila težave. Uporabnikom svetujejo predvsem potrpežljivost, saj ravno zaradi naključnosti prilastitve številk obstaja velika verjetnost, da bodo prevaranti kmalu prenehali uporabljati njihovo številko in se preusmerili na drugo.