V Kopru kolesar zbil otroka in pobegnil: ste ga videli?

V četrtek ob 11.50 so bili koprski policisti obveščeni o prometni nesreči v podhodu v Semedeli. Kolesar je zbil osemletnika, ki je bil v skupini drugih šolskih otrok, in odpeljal proti Kopru. Otrok je padel in se poškodoval. Kolesar naj bi bil star okoli 40 let, visoke in vitke postave, oblečen pa je imel fluorescentni anorak.



Vse, ki bi o nesreči kar koli vedeli, koprski policisti prosijo, da zaradi razjasnitve okoliščin pokličejo številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200.

