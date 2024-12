Umrl je režiser Vinci Vogue Anžlovar

V starosti 62 let je umrl Vinci Vogue Anžlovar, eden najvidnejših slovenskih režiserjev, znan po svojem vplivnem filmskem opusu in vsestranskosti v umetniškem ustvarjanju. Anžlovar, rojen leta 1963 kot Tomaž Anžlovar, je bil režiser, scenarist, skladatelj, slikar, montažer in igralec, ki je pustil globok pečat v slovenski kulturni zgodovini, je poročal RTV.

Njegov celovečerni prvenec, »Babica gre na jug« iz leta 1991, velja za prvi slovenski celovečerni film v samostojni Sloveniji in je postavil temelje za sodobno slovensko kinematografijo. Tri desetletja pozneje je z drugim delom, »Dedek gre na jug«, ponovno požel priznanje občinstva in prejel prestižno zlato rolo. V filmu se je na svojstven način dotaknil tem iskanja smisla in neizogibnosti smrti, kar je pogosto zaznamovalo njegovo delo.

Poleg filmskega ustvarjanja je Anžlovar raziskoval tudi svojo notranjost, kar je dokumentirano v filmu »Selfie brez retuše«, kjer je iskreno razkrival boj z osebnostno motnjo. Zadnja leta življenja je preživljal v senci bolezni ALS, neozdravljive degenerativne bolezni živčevja, ki mu je kljub omejitvam omogočila ustvarjanje do zadnjega. Njegov zadnji film, »Tartinijev ključ«, je zaključil njegov ustvarjalni opus.

Njegovo delo ostaja pomemben del slovenske filmske in kulturne dediščine.