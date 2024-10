Tartinijev ključ ali Da Vincijeva šifra za otroke (VIDEO)

Na velika platna prihaja mladinski film Tartinijev ključ. Režiral ga je Vinci Vogue Anžlovar, ki je napisal tudi scenarij po knjižni predlogi istoimenskega romana avtorja Romana Kukoviča, glasbena skupina LPS pa je posnela dva singla – Nekaj novega in Počakaj me.

Režiser med snemanjem mladinske kriminalke v Piranu FOTO: Željko Stevanić/ifp

V glavnih vlogah so zaigrali Ella Lapajne, Svit Šturbej, Maks Kerševan, Nenad Nešo Tokalić, Goran Navojec, Jurij Drevenšek, Primož Pirnat, Janez Škof, Tanja Ribič Đurić, Zala Djurić, Bojan Trampuš, Filip Vidušin, Grega Čušin, Jadranka Đokić, Lana Šantelj in drugi. Na sporedu bo 24. oktobra.

Križanje poti treh otrok

V Piranu se križajo poti treh otrok iz različnih socialnih okolij – domačinke Mario (Maks Kerševan), ki živi z babico, Roberta (Svit Šturbej) iz poletne kolonije, ki se v družini sooča z nasiljem, in premožne Barbare (Ella Lapajne), ki je na počitnicah z očetom in njegovo partnerico. Barbara prejme napačno poslano SMS-sporočilo, to pa jih v nizu ugank in dogodivščin, povezanih s srednjeveškimi skrivnostmi Pirana, vodi do zaklada, ki pa ga iščeta tudi zlikovca Grandemare (Goran Navojec) in Jofa (Jurij Drevenšek). Otroci se med pustolovščino zbližajo, preskočijo pa tudi ljubezenske iskrice.

Igrata tudi Jurij Drevenšek in Primož Pirnat.

»Zgodba je Da Vincijeva šifra Dana Browna za otroke. To je bila moja prva misel, ko sem prebral knjigo pisatelja Romana Kukoviča Tartinijev ključ. Fascinantno je, da se zaplet začne prav prek telefona, a otroci odložijo elektronske naprave in se lova na zaklad lotijo analogno. Knjiga pokaže, da se da zabavati v avanturah tudi brez pametnih telefonov, navdušila pa me je še zaradi številnih podrobnosti iz zgodovine starodavnega primorskega mesta Piran. Iz knjižne osnove sem želel narediti film, poln preobratov, suspenza, prijateljstva, prvih ljubezni in interakcije z občinstvom. Predstavljam si, da bodo gledalci ugibali o rešitvah ugank, ki se pojavljajo v filmu, in si čestitali ob pravih odgovorih. Če mi je uspelo, bodo ob ogledu uživali tako otroci kot odrasli, sporočila pa bodo razumeli vsi – prijateljske in ljubezenske zgodbe se lahko spletejo ne glede na socialni status, timsko delo je uspešnejše od individualnega, radovednost in raziskovanje pa sta gibalo napredka. Vsekakor so tu še pravljični elementi, da dobro premaga zlo,« je povedal režiser Vinci Vogue Anžlovar, za katerega je to šesti celovečerni film, najbolj znana pa je njegova Babica gre na jug (1991).