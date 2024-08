Vinci Vogue Anžlovar objavil svojo fotografijo: »Kakšen propad«

Filmski režiser Vinci Vogue Anžlovar trpi za amiotrofično lateralno sklerozo (ALS), ki je v zadnjem letu močno napredovala. Pred časom je za Tednik dejal, da mu roke ne delajo več, tipka pa lahko le z enim prstom.

Počasi izgublja tudi zmožnost govora, vse težje požira, zaradi česar se včasih tudi duši. Ker odmirajo mišice, odpoveduje tudi diafragma, mišica, ki razteguje pljuča, je dejal. Zanj skrbi partnerica Barbi, ima pa tudi 30 ur oskrbe na domu.

Te dni je na facebooku objavil fotografijo sebe, kako se je spremenil v dvanajstih letih. »Samo 12 let razlike. Kakšen propad …« je zapisal ob objavi spodnje fotografije (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):

Pod objavo so se zvrstili številni komentarji njegovih sledilcev, ki so Vinciju zapisali, da ga bistveno spremeni samo brada, ki pač vsakega spremeni, ter da bi brez nje bil videti zagotovo mlajši. »Šarmanten si«, »Iskreno, na prvi slikci vidim moškega izpred 12 let, ki bi se zlil z drugimi na bazenu ali plaži. Ne izstopa. Na drugi pa vidim 12 let starejšega moškega, morda ne tako izklesanega, vendar polnega modrosti, veliko izkušenj, katerih pred leti še ni imel, in vsekakor zelo privlačnega na tisti prisrčni boemski način. Meni osebno si zdaj najbolj všeč.«, »Vsi se staramo, čas prinese marsikaj, bolezen in stres pa še posebej, zato moramo vsak dan vzeti kot darilo in ga ne smemo zapraviti. To sedaj zagotovo veš,« so se vrstili komentarji njegovih spletnih prijateljev.

Danes premiera Tartinijevega ključa, Vinci Anžlovar nanjo ni bil vabljen?

Znano je, da je režiser Vinci Vogue Anžlovar posnel nov mladinski celovečerni film Tartinijev ključ, katerega scenarij je prilagodil po romanu Romana Kukoviča. Nocoj bo na 30. Sarajevskem filmskem festivalu premiera, na katero pa, tako Vinci, ni bil povabljen.

Nedavno je pripomnil, da lahko zdaj, odkar je bolan, »vsakemu pove, kar mu gre, ne da bi nosil posledice za to«. Tako je danes na facebooku zapisal tudi, kaj si misli na dan premiere filma.

»Danes je svetovna premiera mojega avtorskega filma Tartinijev ključ na Sarajevo filmski festival. Pisatelj Roman Kukovič in jaz na premiero nisva bila povabljena. Tam je le človek, ki je filmu naredil največ škode Zoran Dževerdanović, in to na račun Slovenski filmski center/Slovenian Film Centre. /.../

Đževerdanović se je odzval na facebooku, kjer je zapisal, da »že dlje časa trpim skrajno nekorekten in žaljiv odnos s strani režiserja, s katerim sodelujem na filmu Tartinijev ključ. Marsikaj sem prenesel predvsem zaradi njegovega slabega zdravstvenega stanja in zaradi filmskega projekta, v katerega verjamem, saj je vrhunski. Žal se nadlegovanje, širjenje laži in dezinformacij s strani režiserja še stopnjujeta in ne najeda le mojih živcev in dobrega imena, temveč ogroža tudi film sam. Zato z odvetnikom razmišljava o vložitvi tožbe za kleveto.

Podatek, da ni bil povabljen na Sarajevski filmski festival, je zlonamerna laž, o tem imam dokaze. Težko je namreč gledati, kako se dober projekt, v katerega je vloženega ogromno timskega dela, talenta, idej, časa in sredstev, sesuva zaradi iracionalnosti in agresije,« mu je na svoji družbeni platformi zapisal producent filma.