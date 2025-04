Pet najtesnobnejših astroloških znakov

Stres in tesnobnost sta v sodobnem svetu zelo pogosta in različno vplivata na posameznike. Nekateri se jima zoperstavljajo lažje od drugih, to, kako se nekdo z njima sooča, pa je odvisno tudi od astrološkega znaka, v katerem je rojen.

Za ta astrološka znamenja velja, da so bolj kot drugi nagnjeni k stresu in tesnobi.

Rak

Rak je znan po svoji občutljivosti. Njega ne skrbi le zase in za svojo prihodnost, v enaki meri se obremenjuje tudi zaradi oseb, ki so mu blizu.

Zaradi skrbnosti nevarnost neredko vidi tam, kjer je drugi ne, kar ga na koncu lahko pripelje do tesnobe. Raki se velikokrat ujamejo v negativne misli, zaradi česar težko spijo, so stalno pod stresom, tesnobni in velikokrat žrtve depresije.

FOTO: Gettyimages

Dvojček

Rojeni v ozvezdju dvojčka so neredko preobremenjeni zaradi stalne želje po popolnosti.

Strah pred napakami ali neuspehom pri doseganju svojih visokih meril velikokrat prispeva k stresu in tesnobi.

Tehtnica

Pri tehtnicah sta vira stresa in tesnobe največkrat strah pred konflikti in močna želja po tem, da bi bile v družbi lepo sprejete.

Pogosto pretirano razmišljajo o svojih odločitvah in se želijo za vsako ceno izogniti vznemirjanju drugih, kar zanje predstavlja veliko čustveno in duševno obremenitev, ki jih vodita v tesnobnost, stres in druge duševne stiske.

FOTO: Gettyimages

Škorpijon

Globoka čustva rojene v znamenju škorpijona pogosto pripeljejo v tesnobnost.

Veliko stresa pri njih povzročajo tudi situacije, za katere se jim zdi, da nanje ne morejo vplivati.

Pretirana zaskrbljenost glede svojega in življenja ljudi, ki jih imajo radi, slabo vpliva na njihovo čustveno ter duševno zdravje.

FOTO: Gettyimages

Riba

Kreativnost in nežna duša rib sta njihova moč, vendar jih prav to dvoje lahko privede do občutkov preobremenjenosti in tesnobe.

Zlasti, ko se morajo soočiti z grobo realnostjo življenja. Težke, nepredvidljive in neobvladljive situacije, pri rojenih v znamenju rib neredko povzročajo duševne stiske, saj jim nežne duše velikokrat niso kos in ne vedo, kako se z njimi učinkovito spopadati, piše miss zdrava.