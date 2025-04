V vsaki rastlini se skriva kaplja zdravja (FOTO)

Pomlad v Arboretumu Volčji Potok vsako leto doživijo na prav poseben način. Spomladanska razstava cvetja in tulipanov je postala tradicionalna in obiskovalce privablja že več kot 30 let. Tulipani imajo v parku prav posebno mesto; njihovo tokratno zasaditev so načrtovali tako, da cvetoče grede pričakajo obiskovalce že na vhodu. Skupno so zasadili 350 sort, med njimi so tudi tulipani z imeni Abba in Lambada. Obiskovalci pa se lahko povzpnejo na razgledni stolp na vrhu hriba, od koder je čudovit pogled na pisane grede tulipanov. Predstavnica Arboretuma Melita Miš Strgar je povedala, da so zasadili zgodnje tulipane, ki zacvetijo že konec marca, sledijo jim srednje cvetoči in pozni tulipani, ti bodo v cvetu še v začetku maja.

4. maja se konča spomladanska razstava v parku.

Poleg tulipanov razstava ponuja tudi širok spekter drugih spomladanskih cvetlic in cvetočih dreves. Narcise, hijacinte, magnolije, japonske češnje in številne druge vrste ustvarjajo pravo pomladno simfonijo. Konec aprila in v začetku maja jih bodo nadomestili rododendroni in okrasni luki. V parku cvetijo poljane narcis, ki jih boste srečali na vsakem koraku. V aprilu cvetijo tudi čudovite okrasne češnje in magnolije. Proti koncu aprila pa zacvetijo prvi rododendroni. V steklenjakih pri pristavi si lahko ogledate stalno razstavo kaktusov ter razstavo sobnih rastlin, ananasovk in orhidej.

Iz oči v oči

Posebnost letošnje pomladi v Arboretumu je cvetlični labirint na peščeni površini pred pristavo, katerega ogrodje je dvignjeno, zato se s pomladnim cvetjem srečamo iz oči v oči.

Spomladanska razstava v parku je odprta od 5. aprila do 4. maja, od 25. aprila do 4. maja 2025 bo tudi Sejem domače in umetnostne obrti. Pri pristavi bo na prodaj unikatni nakit, keramika, ročno šivana oblačila, naravna kozmetika, bakreno orodje in še marsikaj lepega in uporabnega.

Ogled Arboretuma je zanimiv tudi za otroke. Otroci ne bodo navdušeni le nad velikimi drevesi, zvončkom želja in znamenitim Francoskim vrtom, zagotovo jim bo v veliko veselje, če si boste skupaj ogledali razstavo dinozavrov v naravni velikosti ter jim pustili prosto igro na velikem otroškem igrišču, v aprilu in začetku maja je razširjen z dodatnimi igrali.

Tihi zdravilci

Minulo soboto, 12., pa je bil v Arboretumu poučen dan z zeliščarji iz vse Slovenije; v pestrem programu je sodelovalo 16 vrhunskih strokovnjakov, zeliščarskih navdušencev in ljubiteljev narave ter lepega, ki so obiskovalce popeljali v svet zelišč, pripravili pa so tudi okroglo mizo na temo Zeliščarstvo skozi oči znanja in izobraževanja. Kot je povedala zeliščarka Jožica Bajc Pivec, se v vsaki rastlini, ki jo najdemo v naravi, skriva kaplja zdravja. »Zelišča so tihi zdravilci, če jih poznamo in spoštujemo, nam pomagajo obuditi moč telesa in duha,« je poudarila.

Prvič so Dan zelišč organizirali pred 12 leti na gradu Bogenšperk, letošnje srečanje je bilo v Arboretumu, prihodnje leto pa bo v Semiču. Zeliščarje in številne obiskovalce so pozdravili župan Občine Kamnik Matej Slapar, Matjaž Mastnak, direktor Arboretuma in gostitelj srečanja, županja Semiča Polona Kambič ter organizatorka Marija Komatar.

Cvetoče poljane

Župan Kamnika Slapar je preizusil Kneippovo metodo, umivanje s hladno vodo.

Priznani rokodelec Janko Marinč je predstavil izdelovanje košaric.

Obiskovalce je pozdravil direktor Arboretuma Matjaž Mastnak.