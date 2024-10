Vincija na premieri oblile solze (FOTO)

Smeh, solze, veliko znanih obrazov in zelo dolg in več kot zaslužen aplavz. Na velika platna je prišel težko pričakovani mladinski film z naslovom Tartinijev ključ, v katerem se trije najstniki po napačno prejetem SMS-sporočilu podajo na iskanje zaklada. Na prijetno presenečenje gledalcev in filmske ekipe se je premiere v ljubljanskem Cineplexxu udeležil tudi režiser Vinci Vogue Anžlovar, ki se bori z že zelo napredovalo boleznijo ALS, ki povzroča hudo mišično oslabelost. Kljub hudi bolezni si legendarni filmar tega večera ni pustil vzeti.

Tanja Ribič in Branko Đurić z veseljem obiskujeta hčerkine premiere. V Tartinijevem ključu namreč igra njuna prvorojenka, vlogo pa ima tudi Tanja.

Skupina LPS, ki nas je zastopala na Evroviziji v Torinu, je za film posnela dva singla – Nekaj novega in Počakaj me.

Ksenija Benedetti in Boris Cavazza sta bila nad filmom, polnem mladih obetavnih talentov, opazno navdušena.

Za film je napisal tudi scenarij, in sicer po knjižni predlogi Romana Kukoviča, glasbena skupina LPS pa je zanj posnela dve skladbi – Nekaj novega in Počakaj me. Po premieri je zbrane razveselila z manjšim koncertom. Seznam nadarjenih igralcev, ki blestijo v novem filmu, je poln svežih imen, kar mu daje poseben čar. V glavnih vlogah igrajo Ella Lapajne, Svit Šturbej, Maks Kerševan, Nenad Nešo Tokalić, Goran Navojec, Jurij Drevenšek, Primož Pirnat, Janez Škof, Tanja Ribič, Zala Djurić, Bojan Trampuš, Filip Vidušin, Grega Čušin, Jadranka Đokić, Lana Šantelj in drugi.

Da Vincijeva šifra za otroke

In o čem govori intrigantna filmska zgodba? V Piranu se križajo poti treh otrok iz različnih socialnih okolij – domačinke Marie, ki živi z babico, Roberta iz poletne kolonije, ki se v družini sooča z nasiljem, in premožne Barbare, ki je na počitnicah z očetom in njegovo partnerico. Barbara prejme napačno poslano SMS-sporočilo, ta pa jih skozi niz ugank in dogodivščin, povezanih s srednjeveškimi skrivnostmi Pirana, vodi do zaklada, ki pa ga iščeta tudi zlikovca Grandemare in Jofa. Otroci se med pustolovščino zbližajo, preskočijo pa tudi ljubezenske iskrice. Istoimenski roman Romana Kukoviča je Društvo Bralna značka Slovenije Zveze prijateljev mladine Slovenije uvrstilo v izbor leposlovnih knjig, primernih za učence v tretjem triletju osnovne šole.

Lahko bi rekli, da je nova Vincijeva muza. Zala Đurić je navdušila že z glavno vlogo v njegovem filmu Dedek gre na jug, zato ne preseneča, da je tudi del ekipe Tartinijevega ključa.

Tomaž Mihelič je v filmu odigral manjšo vlogo brez teksta, pred premiero pa se je pošalil, da pričakuje najmanj prvega oskarja.

Očarljiva Ella Lapajne v filmu igra najstnico Barbaro.

Še pred slovensko premiero – svetovno je namreč film doživel na 30. Sarajevskem filmskem festivalu – je režiser Anžlovar povedal, da je filmska zgodba neke vrste Da Vincijeva šifra za otroke in pokaže, da se je mogoče v avanturah zabavati tudi brez pametnih telefonov, prepričan pa je, da bodo v filmu uživali tako odrasli kot otroci. To je njegov že šesti celovečerec, in kot sam pravi, zaradi hude bolezni tudi zadnji.