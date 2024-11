Vinci Vogue Anžlovar: Poslavlja se s simboličnim dejanjem (Suzy)

S svojo značilno iskrenostjo in kančkom črnega humorja je Vinci Vogue Anžlovar oznanil, da bo 17. decembra še zadnjič stopil pred občinstvo. »Pridite me še enkrat pogledat – moje zadnje pojavljanje v javnosti in moj prvi film. Cankarjev dom, natanko 33 let po premieri. Pa ne se bat' – itak ne morem več govoriti, tako da zmerjanja ne bo …« je zapisal.

Vinci, ki se bori z napredujočo degenerativno boleznijo živčevja (ALS), je razkril, da zaradi bolezni ne more več govoriti in da se njegov konec neizbežno bliža. Dogodek bo simbolično zaznamoval zaključek njegovega ustvarjalnega obdobja in bo hkrati poklon enemu njegovih ključnih del. Film Babica gre na jug ga je namreč leta 1991 ponesel med najvidnejše slovenske ustvarjalce in med najbolj prepoznavne Slovence.

Z brezkompromisnostjo, ki ga je spremljala vse življenje, svoj odhod sporoča brez olepševanja, a s sporočilom, ki odmeva: Umetnost in življenje sta eno, tudi ko je čas, da se od njiju poslovimo.