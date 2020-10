Policijska uprava Maribor poroča, da je neznani storilec na Ptujski cesti v Lenartu ukradel prenosni semafor z baterijo, ki je bil postavljen na pločniku.



Materialna škoda znaša okoli 1.200 evrov.



Ob tem so opozorili, da tat verjetno ni pomislil na to, da je ob materialni škodi morda povzročil tudi večjo nevarnost. »Semafor je bil namreč tam postavljen z razlogom in je imel svoj pomen in namen.«