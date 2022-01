Udaril ga je iz ljubosumja

Ljubosumje je bilo razlog, da je Nigerijec Onos Ivie maja pred dvema letoma tako močno udaril​ Samuela Aidooja Obodaia s pestjo v obraz, da je padel na tla, z glavo udaril ob asfalt ter se hudo poškodoval. Zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe ga je sodišče pravnomočno obsodilo na poldrugo leto zapora, odločitvi okrožnega in višjega sodišča je pred nekaj meseci pritrdilo vrhovno.

Obdolženi, ki je pri nas prosil za mednarodno zaščito, se je zagovarjal, da znancu ni hotel storiti nič žalega. Pravi, da je videl svojo partnerico, ko se je srečala z njim, ker pa mu je prej dejala, da se namerava srečati z najemodajalcem, da razčisti, ali obdolženi v njeno stanovanje zares vodi druge ženske, ji je očital, da je Obodai tisti najemodajalec. Takrat naj bi ga oškodovanec dvakrat odrinil, da mu je telefon padel po tleh, mu dejal, naj odje..., ter pobegnil, sam pa da je odreagiral »kot moški«.

A sodišče je glede na vse dokaze in izpovedi prič razsodilo, da razlog za napad ni bil razbiti telefon in to, da ga je oškodovanec odrinil, temveč ljubosumje, češ, kaj se oškodovanec vmešava v njegovo razmerje s takratno partnerico. Hodila sta nekaj časa, občasno živela skupaj, občasno pa je živel v azilnem domu, menda je nameraval najeti tudi stanovanje, a sodišče njune zveze ni prepoznalo kot zunajzakonske. Z oškodovancem, prav tako prosilcem za azil, se poznata od prej, saj sta oba hodila z istim dekletom, ugotavlja sodišče.

Tistega dne je z najetim kolesom sledil oškodovancu, z njim fizično obračunal, po dejanju pa pobegnil s kolesom. Res je klical na pomoč in oškodovanca poskušal pobrati s tal, je ugotovilo sodišče, a se vendarle ni zgodilo tako, kot je pripovedoval obdolženi. Okrožno sodišče mu je izreklo poldrugo leto zapora, v katerega se šteje čas, prebit v priporu (tako rekoč je že »pokril« izrečeno kazen), oškodovanca pa s premoženjskopravnim zahtevkom za 10.866 evrov napotilo na pot pravde. Njegove poškodbe namreč niso bile niti najmanj nedolžne, posledice pa ima še danes.

Okrožno sodišče se za izrek stranske kazni izgona tujca iz države kljub predlogu tožilstva ni odločilo, ker je menilo, da obdolženčeve osebne okoliščine niso takšne, da bi bil izgon primeren, saj da je k nam prišel zaradi težkega življenja, dal je prošnjo za mednarodno zaščito, ni pa problematičen, čeprav je bil že prej na okrajnem sodišču obsojen zaradi nasilja nad nekdanjo partnerico. Verjelo mu je, da se želi ustaliti v Sloveniji in da k nam ni prišel zaradi kriminalnih nagibov. Višje sodišče se je z izrečeno zaporno kaznijo strinjalo, je pa ugodilo tožilstvu in Ivieu naložilo tudi stransko kazen izgona iz države za tri leta (tožilstvo je sicer predlagalo petletni izgon).

Obramba je poskušala kazen izpodbiti z zahtevo za varstvo zakonitosti, a so jo vrhovni sodniki zavrnili. Trdila je namreč, da izgon obdolženca ni dovoljen, češ da bi ga v domovini mučili, ker da je kot pripadnik etnične skupine Urobu in kot kristjan ogrožen, saj jih preganja teroristična organizacija Boko Haram, ki da je ubila njegovega sina in mu požgala hišo in trgovino. Njegov oče pa da je kot član kulta že žrtvoval obdolženčevo mater in brata. A obramba ni predlagala zaslišanja strokovnjaka, da ugotovi ogroženost oziroma predvidljive posledice deportacije.

Sicer pa je obsojeni v zahtevi za varstvo zakonitosti uveljavljal domnevne kršitve, ki se jih s tem pravnim sredstvom ne more uveljavljati, so med drugim še sklenili sodniki. Ker Iviea očitno ni več pri nas in mu sodišče sodbe ni moglo vročiti, jo je objavilo na sodni oglasni deski.