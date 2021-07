Tragična vest s Celjskega, v bolnišnici izgubila bitko

Iz Splošne bolnišnice Celje so policijo obvestili, da je zaradi posledic prometne nesreče, ki se je zgodila v večernih urah 29. junija 2021, umrla 80-letna peška.



Peška je z dvorišča stanovanjske hiše na Trnoveljski cesti v Celju stopila ravno v trenutku, ko je iz smeri Ceste v Trnovlje proti Cesti na Ljubečno, pripeljal 29-letni voznik osebnega vozila, ki mu kljub umikanju v levo, trčenja ni uspelo preprečiti.



Hudo poškodovano peško so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je v petek poškodbam podlegla.



To je letos 11 smrtna žrtev prometnih nesreč na območju Policijske uprave Celje.

