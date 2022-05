Tragedija na Štajerskem: učenka se je zlomila pod težo vrstniškega nasilja

Vodstvo ene od osnovnih šol na Štajerskem (zaradi varovanja osebnih podatkov in preprečitve identifikacije več ne bomo zapisali, čeprav so redakciji poznane vse podrobnosti) je bilo konec tedna obveščeno, da je njihova učenka končala svoje življenje. Mnogo prekmalu, saj je šolarka komaj vstopila v najstniška leta.

Informacijo so nam potrdili v vodstvu šole. Po neuradnih podatkih je bila šestošolka tarča medvrstniškega nasilja, ki jo je pripeljalo do roba. Ravnatelj šole se nam na vprašanja še ni odzval, menda »zaradi številnih sestankov«, so povedali vodstvu šole.

Ker gre za občutljivo temo, smo se obrnili tudi na policijo PU Celje, a na njihove odgovore še čakamo.

Po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah naj bi bila deklica žrtev šikaniranja sovrstnikov dalj časa. Zakaj pravočasno ni ukrepal nihče od pristojnih, ne vemo in še preverjamo.

Na leto približno deset samomorov med mladostniki

V Slovenskem centru za raziskovanje samomora so s posameznimi primeri smrti zaradi samomora med mladostniki seznanjeni prek sodelovanja z različnimi šolami, ki jih povabijo k izvedbi različnih postvencijskih aktivnosti. A to ne pomeni, da so seznanjeni z vsakim primerom. Po javno dostopni statistiki med mladostniki beležijo deset smrti zaradi samomora letno.

Vanja Gomboc iz centra za raziskovanje samomora je o o vzrokih za samomorilno vedenje povedala: »Samomorilno vedenje je izjemno kompleksno vedenje, v katerem se prepletajo številni različni dejavniki, ki lahko povečujejo posameznikovo stisko in tveganje za samomor. Eden izmed pomembnih dejavnikov tveganja, še posebej med mladostniki, je lahko medvrstniško nasilje. Zelo redki primeri pa so, kjer bi bil prisoten samo en dejavnik tveganja. Običajno so prisotni različni dejavniki, čeprav morda nekateri res bolj delujejo na nekega posameznika kot drugi dejavniki, ki so pri njem prisotni. Vseeno pa ravno zato težko z gotovostjo zares zaključimo, kateri vse dejavniki so prisotni pri nekem posamezniku«.

Niste sami! Pomoč je blizu Za podatke o ustreznih oblikah pomoči ali samo za podporo in pogovor se lahko obrnete na telefone za pomoč v stiski: Klic v duševni stiski 01 520 99 00, vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj.

Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123, 24 ur na dan, vsak dan. Klic je brezplačen.

Društvo SOS telefon za ženske in otroke žrtve nasilja 080 11 55, od ponedeljka do petka med 12. in 22. uro; ob sobotah, nedeljah in praznikih med 18. in 22. uro.

Tom telefon za otroke in mladostnike 116 111, vsak dan med 12. in 20. uro. Klic je brezplačen.

