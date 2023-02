To sta sestri iz Kamnika, ki sta imeli poln avto droge (FOTO)

Pripadniki srbske kriminalistične policije in tamkajšnjega notranjega ministrstva so v sodelovanju z državnim tožilstvom iz Beograda ta vikend izvedli naravnost filmsko akcijo. Sredi ceste in prometnega zamaška v Beogradu so aretirali dve Slovenki, pri katerih so odkrili približno 30 kilogramov konoplje. Bili naj bi šokirani Kot so v soboto zapisali na spletni strani tamkajšnjega ministrstva za notranje zadeve, sta bili zaradi suma kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi aretirani državljanki Slovenije. Policija je po pregledu vozila v posebno prirejen...