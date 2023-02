To so posledice nesreče: voznika odpeljali v bolnišnico, povzročitelj pobegnil (FOTO)

Mlajši moški je vozil osebni avto Peugeot 206 v smeri proti Gornji Radgoni, ko mu je z vožnjo v škarje, po njegovi strani vozišča nasproti pripeljalo neznano vozilo. Da bi preprečil trk, se je voznik Peugeota umikal, zapeljal preko robnika in trčil v betonski zid, poroča Mediaspeed.

Ob trku v betonski zid ga je prevrnilo na streho in je šele po dobrih petdesetih metrov drsenja obstal na cestišču, piše Mediaspeed. Poškodovanega so reševalci odpeljali v bolnišnico, policisti pa so pričeli z iskanjem pobeglega povzročitelja.



Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je bila cesta Lenart-Gornja Radgona zaradi nesreče zaprta pri Ihovi.

