To je prizorišče trojnega umora pri Ljubljani (FOTO)

Prizorišče zločina na območju Janč. FOTO: Dejan Javornik

Na torkovo jutro je Slovenijo pretresla vest o krvavem dogodku na območju Janč, v katerem so umrle štiri osebe. Po prvih podatkih je 22-letnik v ponedeljek zvečer s hladnim in strelnim orožjem tako hudo poškodoval tri ožje sorodnike, stare 26, 56 in 60 let, da so na kraju samem umrli. Po intervenciji in vstopu v objekt so policisti poleg pokojnih na kraju našli še mrtvega domnevnega storilca.Po naših informacijah se je družinska tragedija zgodila na Dolgem Brdu pod Jančami, storilec pa je pokončal starše in sestro.