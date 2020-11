Srhljiv klic policiji: Ubil sem svojo družino, oborožen sem (VIDEO + FOTO)

Več boste lahko prebrali v jutrišnji tiskani izdaji Slovenskih novic.

Prizorišče zločina na območju Janč. FOTO: Dejan Javornik

Vodja oddelka za splošno kriminaliteto sektorja kriminalistične policije PU Ljubljanaje podal izjavo o tragediji na Dolgem Brdu pod Jančami, ki je danes zjutraj šokirala Slovenijo in v kateri so umrli štirje ljudje.Preberite tudi:Po prvih informacijah je v ponedeljek okoli 21. ure na številko 112 poklicala 26-letnica, ki je naznanila nasilno vedenje svojega brata. Kmalu zatem je na intervencijsko številko 113 poklical 22-letnik in obvestil, da je umoril člane svoje družine in da je oborožen.Ko je policija prišla na kraj, so zavarovali okolico objekt, v katerega je nato vstopila specialna enota policije. V hiši so našli tri trupla, in sicer 26-letnice ter 56-letnice in 60-letnika, po naših informacijah sestre ter staršev domnevnega storilca. Poškodovani so bili s hladnim (predvidoma z nožem) in strelnim orožjem. V nadaljevanju so našli tudi 22-letnika, ki naj bi storil samomor.Kriminalistična preiskava še poteka, policija pa želi ugotoviti motiv. Storilec doslej še ni bil obravnavan zaradi kaznivih dejanj, prav tako ni podatkov, ki bi kazali na spore znotraj družine. Uporabljeno strelno orožje je bilo zakonito v lasti ubitega 60-letnika.