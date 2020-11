V ponedeljek okoli 21. ure je policija pohitela v manjši zaselek nedaleč od Ljubljane, saj so bili obveščeni o krvavem dogodku na območju Janč v katerem so umrle štiri osebe. Po prvih znanih okoliščinah je 22-letnik s hladnim in strelnim orožjem tako hudo poškodoval tri ožje sorodnike, stare 26, 56 in 60 let, ki so na kraju umrli.



Po intervenciji in vstopu v objekt so policisti poleg pokojnih na kraju našli še mrtvega osumljenca, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave.