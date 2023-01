Tako so reševali turnega smučarja, ki se je poškodoval pod Roblekovim domom (FOTO)

V gorah se je konec tedna zaradi nesreč zvrstilo več helikopterskih reševanj. Tri je opravila policijska letalska enota z dežurno ekipo za helikoptersko reševanje v gorah, še eno pa je zaradi zasedenosti policijskega helikopterja opravila reševalna ekipa Slovenske vojske, so sporočili iz policije in opozorili na zahtevne razmere v gorah.

Na facebooku se je oglasila gorska reševalna služba Radovljica, kjer so reševali turnega smučarja. Smučar se je poškodoval pod Roblekovim domom. Osebo so oskrbeli in jo na prenesli v dolino.

Alpinist se je poškodoval pri pri izviru Završnice. Gorska reševalna služba Radovljica je z dežurno ekipo GRS Brnik osebo na kraju oskrbela, helikipter LPE pa ga je prepeljal v SB Jesenice.

V gorah vladajo zimske razmere

Pisali smo tudi, da so se v nedeljo dopoldan so reševalci opravil zahtevno reševanje turne smučarke na območju Rateč, ki je med spustom z Male Ponce z glavo trčila v večjo skalo in poškodovana obležala. Smučarka je bila sicer ustrezno opremljena in je smučala z manjšo skupino, ki ji je z gorskimi reševalci tudi nudila prvo pomoč.

Med reševanjem turne smučarke pa je bilo potrebno še reševanje obolelega pohodnika na Ptičjem vrhu nad Planino pod Golico. V dogodku so posredovali jeseniški gorski reševalci in dežurna ekipa brniške helikopterske nujne medicinske pomoči s helikopterjem Slovenske vojske.

Na policiji so pojasnili, da so vse obolele in poškodovane prepeljali v zdravstvene ustanove, hkrati pa še enkrat opozorili na zahtevne zimske razmere v gorah, veliko snežnih pasti in nizke temperature. Zaradi takih razmer je namreč povečana nevarnost za nesreče in snežne plazove. K previdnosti pozivajo tudi na smučiščih, ki bodo v naslednjih dveh tednih zaradi šolskih počitnic množično obiskana.