V slovenskih gorah: reševali turno smučarko, pa morali na pomoč obolelemu pohodniku (FOTO)

V slovenskih gorah je ta konec tedna zaradi nesreč potekalo več helikopterskih reševanj.

Tri reševanja je opravila Letalska policijska enota z dežurno ekipo za helikoptersko reševanje v gorah, še eno pa je zaradi zasedenostin policijskega helikopterja z reševanjem, opravila tudi reševalna ekipa s posadko helikopterja Slovenske vojske.

Policija opozarja na zahtevne zimske razmere v gorah, veliko snežnih pasti in na nizke temperature. Povečana je tudi nevarnost proženja snežnih plazov.

V soboto je policijski helikopter z ekipo za reševanje in gorskimi reševalci najprej pomagal pohodniku z zdravstvenimi težavami v Blejski koči v Krnici. Danes zjutraj je pri Domu pri izviru Završnice reševal moškega s poškodovano nogo, kasneje pa je z gorskimi reševalci opravil še težje reševanje turne smučarke na območju Rateč. Smučarka je pri spustu z območja Male Ponce z glavo trčila v večjo skalo in poškodovana obležala.

V gorah je ta konec tedna zaradi nesreč potekalo več helikopterskih reševanj. FOTO: Policija

Med reševanjem turne smučarke pa se je začelo še reševanje obolelega pohodnika na Ptičjem vrhu nad Planino pod Golico. V dogodku so posredovali jeseniški gorski reševalci in dežurna ekipa HNMP Brnik s helikopterjem Slovenske vojske. Vsi oboleli in poškodovani so bili prepeljani v zdravstvene ustanove.

K previdnosti policisti pozivajo tudi na smučiščih, ki bodo v naslednjih dveh tednih zaradi šolskih počitnic množično obiskana.