Strmoglavil zračni balon, pol kraja ostalo brez elektrike (FOTO)

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je poročala, da je danes okoli 18.20 ure v Beltincih prišlo do nesreče zračnih plovil. Nesreča se je zgodila v naselju Beltinci, z okoli 2.500 prebivalci, in sicer za osnovno šolo, natančneje na Žitni ulici. Po prvih podatkih naj bi strmoglavil zračni balon. Na prizorišču nesreče smo izvedeli, da je balon prelomil enega izmed električnih drogov med Beltinci in Gančani, del Beltincev in Gančanov je zato ostal brez elektrike. Ob pretrganju žic naj bi se tudi zaiskrilo, domačini pričajo tudi o pokih.

Stanovalci bližnjih hiš pravijo, da je balon sprva nenadoma izgubil višino in trčil v električno napeljano, kar ga je tudi poškodovalo. Nato se je znova dvignil za nekaj metrov kljub poškodbi, na tla so ga nato z vrvmi potegnili očividci, ki so priskočili na pomoč. Zasilno je moral pristati na dvorišču ene izmed tamkajšnjih hiš. V košari zračnega balona naj bi bile tri osebe, po trenutnih podatkih naj bi se ena izmed njih poškodovala. Na kraju dogodka je bilo več gasilskih enot in policisti. Ob tem so električarji urejali električno napeljavo.

Po naših neuradnih informacijah je lažje poškodovan 60-letni domačin, ki je kot darilo prejel polet z balonom in bi se vse skupaj lahko končalo tragično. K sreči se je vse skupaj končalo dokaj srečno, le slavljenec naj bi se lažje poškodoval - opekel.