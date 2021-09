Streljanje v Ljubljani, devet oseb pridržanih

Tomislav Omejec, vodja sektorja splošne policije pri generalni upravi. FOTO: Blaž Samec, Delo

»Včerajšnji dogodek je za nas ena od situacij, nam jo je uspelo varnostno obvladati,« je dan po demonstracijah v Ljubljani, ki so se začele mirno, končale pa z izgredi, dejal generalni direktor policije. Pričakujejo, da bo takšnih situacij še več, a pravi, da so na njih pripravljeni, ukrepali pa bodo v skladu z zakonodajo. Obsodil je vsakršno nasilje, tudi ravnanje na protestnem shodu, kjer je prišlo do množičnega kršenja javnega reda in miru. Letele so steklenice, granitne kocke, pirotehnika, zato je bil shod razpuščen. A kršitve so se nadaljevale, zato so bila uporabljena prisilna sredstva. Poškodovanih je več službenih vozil, za zdaj znano za štiri, sedem policistov je bilo lažje poškodovanih, poškodbe so tudi na stavbi državnega zbora. Preiskava dogodka intenzivno poteka, pregledujejo se posnetki, zbirajo se dodatna obvestila, da se najde krivce. Osredotočili se bodo tudi na tiste, ki so hujskali in pozivali k nasilju. Olaj opozarja, da bodo organizatorji takšnih shodov morali prevzeti odgovornost, konec koncev tudi za nastale stroške. Pozval je še k upoštevanju predpisov.»Ob 18. uri se je začel odvijati shod, ki ni bil prijavljen, vendar na podlagi kasnejših dogodkov ocenjujemo, da je bil organiziran,« pravi vodja sektorja splošne policije pri generalni upravi (GPU). Sprva je bil miren, kako se je končalo, pa smo poročali na naši spletni strani . Omejec je javnosti sporočil, da je organizator prišel in odšel pred izgredi, je pa izpostavil, da so bile na protestih nekatere dobro organizirane skupine, ki so bile med seboj povezane. Dodal je še, da je bilo slišati navijaško simboliko.Po njegovih podatkih je bil zaradi uporabe prisilnih sredstev poškodovan eden od udeležencev, medtem ko je policija pridržala devet oseb. Poudaril je še: »​Včeraj so bili policisti ogroženi.« Potrdil je, da so bili takrat, ko so bili policisti ogroženi, uporabljeni tudi gumijasti naboji. Proti izgrednikom so bila uporabljena še prisilna sredstva za množice (plinska sredstva), vodni top, potem pa še individualna prisilna sredstva, kot so telesna sila, vezanje in vklepanje.Je policija podcenila protest? Denimo za kolesarje namestijo ograje na Trg republike. Po informacijah, ki so jih imeli, so ocenili, da bodo zagotovili javni red in mir, odgovarja Omejec. Ko se je stopnjevalo, so tudi oni okrepili svoje vrste.Omejec vztraja, da shod ni bil prijavljen. Javno zbiranje je ustavna pravica, vendar mora biti prijavljena skladno z zakonom o javnem zbiranju. Opozarja, da se »pri tem jasno vidi, da je organizator, ki smo ga mi prepoznali, zapustil kraj, preden so se dogodki začeli odvijati«.