Protestniki napadli policiste, letijo tudi granitne kocke (V ŽIVO)

Protestniki ne upoštevajo navodil policije. FOTO: Zaslonski posnetek

Na ljubljanskem Trgu republike pred parlamentarnim poslopjem so se danes zbrali nasprotniki uvajanja pogojev PCT v vse sfere življenja. Napetost se je iz ure v uro stopnjevala, policija je nasilnežem odgovorila z vodnim topom in solzivcem. Proti možem v modrem so letele tudi kamnite kocke.Čeprav so organizatorji pozivali k mirnemu shodu, pa je že popoldne do incidenta, ko je nekdo od protestnikov vrgel steklenico proti enemu od policistov, ki je varoval shod, a ga k sreči zgrešil, poroča STA. Možem v modrem so namenili tudi številne zmerljivke in psovke, ko ti niso upoštevali njihovih zahtev, da snamejo čelade.Večina protestnikov se je po uporabi solzivca razbežala, nekateri še vztrajajo, okoli parlamenta pa je še vedno veliko število policistov. Kroži tudi helikopter. Možje v modrem so protestnike stalno opozarjali, da shod ni organiziran, a jih ti niso upoštevali. Slišati je bilo tudi številne poke ...Na trgu je bilo slišati tudi nekaj takih, ki sploh ne verjamejo v obstoj novega koronavirusa, ali pa ga vidijo kot zgolj sezonsko gripo, in ki menijo, da cepiva škodijo ljudem. Veliko pozornosti je pritegnila tudi lutka dojenčka, v katerega so zapičene številne injekcije.Prvi mož gibanja Resni.ca, ki je pozival k današnjem protestu, je prepričan, da so jim »oblasti ukradle svobodo, dostojanstvo, pravico do dela, izobrazbe ... «