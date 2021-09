Dan po nasilnih protestih: več policistov poškodovanih, razbita okna in uničena vozila (FOTO)

Razbita okna na stavbi državnega zbora. FOTO: A. L.

Stavbo še vedno varuje policija. FOTO: A. L.

Na zadnji strani državnega zbora visi črna zastava. FOTO: A. L.

Parlament dan po protestih. FOTO: A. L.

V Ljubljani je v sredo na shodu proti vladnim ukrepom prišlo do nasilnih spopadom. Po zadnjih podatkih policije je bilo tekom varovanja zaznanih več kršitev javnega reda in miru ter kaznivih dejanj. Obravnava vseh dogodkov je potekala pozno v noč, prav tako očitno tudi čiščenje trga republike in okolice, saj tam sledu o protestih ni več.Poškodovanih je bilo več policistov, več službenih vozil policije in stavba državnega zbora. Nekaj oseb je bilo pridržanih, doslej pa podatka o poškodovanih osebah, ki so se udeležile neprijavljenega shoda, niso zabeležili.Policisti so okoli 22. ure uspeli vzpostaviti javni red in mir in preprečiti nadaljnje kršitve protestnikov, ki so se na območju centra Ljubljan zbirali in po razpustitvi neprijavljenega shoda še nadaljevali s kršitvami javnega reda in miru. V skupinah so se zbrali in napadali policiste s steklenicami in granitnimi kockami. Tekom celotne intervencije so policisti uporabili več različnih prisilnih sredstev, med drugim tudi plinska sredstva, penaste naboje, ter vodni top.