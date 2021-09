Poslanka SDS: V parlamentu smo se počutili ogrožene (VIDEO)

Poslanka SDSin poslanec SMCsta se odzvala na sredine izgrede na protestih pred državnim zborom . Javni shod, ki je bil sprva miren, se je okoli 20. ure sprevrgel v izgrede. Nekateri so v policiste in poslopje državnega zbora metali steklenice, pirotehniko, granitne kocke, zato je policija uporabila vodni top in solzivec. Škrinjarjeva je uvodoma pojasnila, da je bil včeraj zanje zelo težek dan, izgrede pa je označila kot napad na demokracijo in lastnino. »Včeraj smo bili poslanke in poslanci v parlamentu na dveh sejah odborov. Naše delo je bilo ovirano, zato ker so se zunaj začeli dogajati nasilni protesti. Poleg tega, da je bilo ovirano, smo se počutili zelo ogrožene. Nasilje se je stopnjevalo, to je nedopustno,« je dejala.Tudi poslanec SMC je izrazil nezadovoljstvo nad izgredi.» V SMC-ju podpiramo pravico do izražanja mnenj, vse kar sodi v standarde razvitih demokracij,« je dejal. Je pa po njegovem mnenju potrebno postaviti jasne meje, ko se razmere sprevržejo v nasilje.Perič opozarja, da lahko kmalu pridejo na vrsto tudi sodišča, ko bodo odločala tako, da nekomu ne bo po godu.