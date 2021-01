Stojana Kranjca zverinsko mučila in umorila (FOTO)

Posebna skupina kriminalistov za preiskovanje nepojasnjenih umorov je bila ustanovljena leta 2007 in le nekaj mesecev pozneje so razjasnili dva dotlej nepojasnjena zločina. Razrešili so primera sumljivih izginotij in smrti iz leta 2002, in sicer 18-letne Zagorjanke Nine Dobrič in 30-letnega Stojana Kranjca z območja Litije. Truplo v Savi Posebna skupina se je najprej lotila sumljive smrti Nine Dobrič, ki se po obisku prireditve v Litiji, 14. septembra 2002, ni vrnila domov. Okoliščine njenega izginotja so bile izjemno sumljive in podrobnosti o Nininih zadnjih urah, ki jih je preživela ...