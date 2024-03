Racije so potekale februarja 2022, kriminalisti so kazensko ovadbo spisali na več kot 1400 straneh, nekaj mesecev pozneje pa je tožilec Sedin Kičin vložil obtožnico proti kar 57 ljudem in jim na 636 straneh očital, da so pripadali mamilarski kriminalni združbi, ki je sama sebe poimenovala Mafija. Vodila naj bi jo iz sveta kriminala znana ljubljanska dvojčka Velibor in Dalibor Lipovac; prvega naj bi člani združbe imenovali Generalc, vzdevka drugega pa naj bi bila Direktor in Model. Sedemnajst obtožencev je na lanskih predobravnavnih narokih krivdo priznalo, med bolj znanimi ljubljanski prodaja...