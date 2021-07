Srhljivka v središču Ljubljane: napadla sta ga sredi noči

V soboto nekaj po 3. uri sta do moškega v središču Ljubljane prišla neznanca. Eden izmed njiju ga je udaril in mu odtujil torbo z vsebino, nato pa sta oba s kraja zbežala. Z dejanjem sta povzročila za okoli 1.200 evrov škode.



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil za izsleditev storilcev in bodo o vseh ugotovljenih dejstvih obvestili pristojno državno tožilstvo. Opis storilcev

Moški, star 20–25 let, visok 180–185 cm. Ima kratke svetle lase in svetlejšo brado. Oblečen je bil v črn pulover znamke Nike in črne kratke hlače.



Moški, star 20–25 let, visok 180–185 cm, močnejše postave. Ima krajšo temnejšo brado. Oblečen je bil v belo majico in črne kratke hlače, nosil je belo kapo s ščitnikom.



Če kar koli veste o dogodku ali storilcih, o tem obvestite policijo.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: