Srhljive namere kavaškega klana: skesanca Darka hoteli narezati in zmleti?

Darko Nevzatović, glavni skesanec v kazenski zadevi zoper domnevne člane slovenske celice zloglasne kriminalne združbe na Balkanu kavaški klan, je sredi leta 2020, nato pa še leto pozneje, za las ušel smrti. Ko so namreč v samem vrhu matičnega klana pa tudi pri njegovi slovenski podružnici (vodila naj bi jo Klemen Kadivec in Filip Vrzić) ugotovili, da je začel sodelovati s tožilstvom in zato posredno tudi policistom omogočil, da so lahko ti za rešetke spravili vse od najvišje do najnižje pozicioniranih domnevnih članov te kriminalne združbe v Sloveniji, so po prepričanju tožilstva, kot sledi i...