Soteskanjem na Bovškem se žal ni končalo prijetno za udeleženko iz Madžarske

V torek, 20. maja ob 12.46, so bili na PU Nova Gorica obveščeni o nesreči v soteski Sušec blizu naselja Srpenica (občina Bovec), kjer se je poškodovala udeleženka soteskanja, državljanka Madžarske.

»Ugotovljeno je bilo, da se je skupina 20 madžarskih turistov ob 10.30 udeležilo soteskanja pod vodstvom treh vodičev. Pri tretjem slapu je 38-letni udeleženki pri sestopu iz skale do mesta, kjer se začne spust po slapu, spodrsnilo in je posledično padla z višine dveh metrov in se predvidoma lažje poškodovala (poškodba leve roke),« je o nesreči povedal Dean Božnik z omenjene policijske uprave.

Kasneje so ji pomoč na kraju nudili reševalci GRS Bovec in jo prenesli do parkirnega prostora, kjer so jo prevzeli in ji nudili pomoč reševalci NMP ZD Tolmin. Napotena je bila v bolnišnico v Šempeter pri Gorici.