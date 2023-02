Šok na šolskem avtobusu: policija prejela prijavo, da je šofer takole nadlegoval učenko

Minuli teden so starši učencev osnovne šole na Škofijah prejeli dopis ravnateljice, v katerem je ta zapisala, da so bili seznanjeni z neprimernim in nespodobnim vedenjem enega od šoferjev šolskega avtobusa, piše portal regionalobala.si. Voznik naj bi učenko osmega razreda dve uri zadrževal in nadlegoval, ta pa je nato v joku prišla v šolo.

S PU Koper so potrdili, da so prejeli prijavo in zbirajo informacije.

Po pisanju portala omenjeni voznik šolskih prevozov od pretekle srede, ko je bila šola z njegovim neprimernim vedenjem tudi seznanjena, ne opravlja več.