Ko je iz štajerske prestolnice udarila novica, da so policisti prijeli in v preiskovalni pripor odpeljali brata Tabaković, Nenada in Kosto s Hočkega Pohorja, se je zdelo, da smo na pragu nove kriminalne epizode v okviru slovenske celice kavaškega klana. Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je namreč zoper njiju vložil kazensko ovadbo, iz katere naj bi izhajal utemeljen sum, da sta kot člana kavaškega klana storila poskus kaznivega dejanja umora iz brezobzirnega maščevanja. Da naj bi v Sloveniji pripravljala vse za to, da bi našli Darka Nevzatovića, kronsko pričo tožilstva v sojenju 14 domnevnim...