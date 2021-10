Po objavi posnetka besen: Ljudje so zadevo napihnili in govorijo vse živo

Pred dnevi so na kočevski osrednji tržnici premlevali o posnetku, na katerem manjši medved brezglavo tava pred osebnim avtom po ravnem delu ceste na robu Kočevja pod gozdnato Stojno. Blizu kraja nesreče ima sedež kočevska policija. Foto: Milan Glavonjić «Kaj neki dvigujete paniko. Živimo na območju, kjer so medvedi od nekdaj doma, in v državi, ki ji je malo mar za podeželane,« sta lomastenje približno dveletnih medvedkov po kočevskih ulicah komentirala zimzelena meščana Jože in Miloš. Zveri so se namnožile, da je marsikoga upravičeno strah, še zlasti v tem času, ko kosmatinci nima...