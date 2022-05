Slavljenec (60) z balonom v kable, kraj ostal brez elektrike (FOTO)

V torek okoli 18.20 se je v Beltincih zgodila nesreča, ki bi se lahko končala tragično, a na srečo ni bilo hujših posledic. Za osnovno šolo, natančneje v Žitni ulici, je namreč strmoglavil toplozračni balon.

Posredovali so tudi gasilci. FOTOGRAFIJI: Oste Bakal

Na prizorišču nesreče smo izvedeli, da je prelomil enega od električnih drogov med Beltinci in Gančani, del obeh naselij je zato ostal brez elektrike. Ob pretrganju žic naj bi se zaiskrilo, domačini pričajo tudi o pokih.

Na tla so ga potegnili očividci

Stanovalci bližnjih hiš pravijo, da je balon nenadoma izgubil višino in trčil v električno napeljavo. Nato se je znova dvignil za par metrov, čeprav je bil poškodovan, na tla so ga nato z vrvmi potegnili očividci, ki so priskočili na pomoč. Zasilno je moral pristati na dvorišču stanovanjske hiše. V košari zračnega balona so bili trije potniki. Na kraju dogodka je bilo več gasilskih enot in policistov. Ob tem so električarji urejali električno napeljavo, tako da so jo domačini kmalu spet lahko uporabljali.

60 let je praznoval, gotovo si bo zapomnil ta dan.

»Operativno-komunikacijski center Policijske uprave Murska Sobota je bil okrog 18.20 obveščen, da naj bi se v naselju Beltinci zgodila nesreča s toplozračnim balonom, ki naj bi ga med letenjem zaneslo v električne kable. Obveščeni so bili služba za preiskovanje letalskih nesreč, okrožni državni tožilec in preiskovalni sodnik. Del naselja je bil začasno brez elektrike. V balonu so bile tri osebe, a niso bile poškodovane,« je po nesreči sporočil Dejan Bagari, vodja operativno-komunikacijskega centra.

Včeraj pa je še dodal, da je okrožni državni tožilec podal usmeritve, da zaradi suma storitve kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa spišejo kazensko ovadbo. »V nesreči je nastala materialna škoda, ki po nestrokovni oceni znaša približno 11.000 evrov,« je še dodal.

Po naših neuradnih informacijah naj bi se lažje poškodoval 60-letni domačin, ki je kot darilo prejel polet z balonom. Slavljenec naj bi se rahlo opekel.