Serijske eksplozije bankomatov, domačinka: Tako blizu mene, pa nič nisem slišala

Novomeški policisti so bili ob 2.30 obveščeni o vlomu v bankomat na Kandijski cesti v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih kriminalistov in policistov so neznanci z eksplozivnim sredstvom poškodovali bančni avtomat, ki je nameščen pred prodajalno.

Nastalo je za več tisoč evrov škode na bankomatu in objektu, poškodovano je bilo tudi vozilo, parkirano v bližini.

Čeprav je bil napad izveden z eksplozivnim sredstvom, ni prebudil domačinov in najbližjih sosedov. Na facebooku je domačinka objavila fotografije bankomata in zapisala: »Tako blizu mene, pa nič nisem slišala.«

Poteka intenzivna kriminalistična preiskava, kriminalisti in policisti izvajajo aktivnosti za izsleditev storilcev.

O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

V Ljubljani so se od 23. maja zvrstile že tri eksplozije bankomatov.