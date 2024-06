»Tega bo samo še več,« je včeraj ob zadnjem primeru – zdaj že lahko zapišemo – serijskih napadov na bankomate v glavnem mestu napovedal poštar Veljko ob policijskem traku v Sojerjevi ulici v ljubljanskih Dravljah. Ob pol četrti zjutraj, ko je prišel po časopise, je bil eden prvih, ki so opazili razdejanje po nočni eksploziji, ki se zdaj vrstijo že vsak teden. V glavnem mestu so se od 23. maja zvrstile že tri eksplozije. Stanovalce ljubljanskega Štepanjskega naselja je namreč 23. maja okoli pol petih zjutraj prebudila glasna eksplozija, ko so neznanci z eksplozivom poškodovali bankomat v Merc...