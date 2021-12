Še na pogojni se je pečal s konopljo

»Krivde ne priznam,« se je na predobravnavnem naroku na koprskem okrožnem sodišču za nedolžnega izrekel 57-letni Martin Bohnec, ki je znova obtožen neupravičene proizvodnje prepovedanih drog in prometa z njimi, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Bohnec je bil zaradi istovrstnih kaznivih dejanj že večkrat obsojen. Pogojno je sicer na prostosti dihal vse do 1. oktobra letos, ko so ga kozinski policisti vnovič prijeli zaradi gojenja prepovedane konoplje. Po zaslišanju je preiskovalni sodnik zanj odredil pripor. Rastline, ki so jih...