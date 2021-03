S pištolo v trgovino v Mostah

V soboto okoli 16.30 je v prodajalno v Mostah vstopil neznanec in s pištolo v roki od blagajničarke zahteval denar. Iz odprte blagajne je nato vzel nekaj sto evrov bankovcev in pobegnil. Policisti nadaljujejo preiskavo, poroča PU Ljubljana.



Opis: moški je star okoli 20 let, visok okoli 180 cm, zelo suhe postave, svetlo rjavih las, oblečen je bil v svetlo jakno.

