Rože končale na županovem dvorišču

Veliko se je pilo tudi nekoliko dlje od prizorišča koncerta.

Kršitelje velja spomniti, da jih lahko za odvržene odpadke v naravi doleti 500 evrov globe

Neprijetno presenečeni so bili nekateri Radenčani v nedeljo zgodaj zjutraj ob pogledu na smeti, zlasti v bližini prizorišča, kjer je v noči na nedeljo potekal rockovski koncert Študentski špricar, in tudi na dvorišču radenskega župana. Očitno je nočna zabava za sabo pustila poplavo pločevink, plastične, steklene in tetrapak embalaže, PVC-kozarcev in še česa.Ogorčen je bil tudi radenski župan, ki se je v nedeljo odzval na družabnem omrežju: »Mladinskemu društvu Radenci za rock koncert in druge aktivnosti je Lista Romana Leljaka nakazala 1600 evrov. V jutranjih urah je skupina mladincev na Kapelski cesti s kandelabra utrgala lonček s cvetjem in ga vrgla na moje dvorišče. Pozivam vodstvo mladinskega društva, da še danes lonček vrnejo na svoje mesto in popravijo škodo.« (Rockovski koncert sta s skupnimi močmi na igrišču pri OŠ Radenci organizirala Mladinsko društvo Vrelec Radenci in Študentsko-mladinski klub Klinka iz Gornje Radgone.)Nekdo mu je takoj odgovoril, da ne more vedeti, da je za to »odgovorno Mladinsko društvo Radenci in njihovi člani. Kaj pa če je za to odgovoren kdo drug? A ni tudi čudno, da je cvetlični lonček ostal cel, da se ni niti zemlja vsula ven, ker po logiki, če to kdo vrže komu na dvorišče, se mora razbiti, razen če ga kdo da na tla in ne vrže.« Sicer pa je župan v zadnjih dneh sploh jezen na mlade, saj je na svojem profilu na FB zapisal: »Žal nimamo možnosti in tudi proti sem, da mladini ne bi dovolili prireditve dvakrat, trikrat na leto. Obnašanje posameznih mladincev pa je res žalostno. Pri rušenju objekta v parku je izvajalec našel uporabljenih 1200 igel. Grozno. In tudi zaradi tega sem vesel, da objekta ni več ...«Tovrstno početje se ponavlja zlasti po radenskem parku, ne le v Radencih, saj smo pred časom poročali o podobnem vandalizmu pri Expanu, ob Soboškem jezeru, v Gornji Radgoni ...Kršitelje velja spomniti, da jih lahko za odvržene odpadke v naravi doleti 500 evrov globe, ni pa znano, kako je s tistimi, ki na javnem kraju za seboj pustijo svinjarijo. Odgovorni sicer nenehno opozarjajo, da marsikje, ne samo v radenski občini, opažajo vedno več odvržene embalaže ponudnikov hitre prehrane in tudi druge embalaže ter papirja.