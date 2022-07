Ko smo pred dnevi pozvonili pri vhodu v dom Igorja Novaka iz Gabrja pri Soteski, obcestne vasice le lučaj od Soteske in znamenitega Hudičevega turna, je 55-letnik najprej izza zaklenjenih vrat previdno vprašal, kdo je, šele nato je odprl vrata: »Zdaj sem vedno zaklenjen, pa tudi kamere imam nameščene,« pojasni svojo previdnost. Močno ga je zaznamovalo dogajanje pred dobrim mesecem dni, zdaj pa smo izvedeli, da so policisti našli storilca, ki sta Igorja za več dni odpeljala in mu dodobra izpraznila račun. Policisti so v preiskavi zbrali dovolj dokazov in osumljenca prijeli, preisko...